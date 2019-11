MMA : Bombardier décroche 2 autres duels, dont une revanche contre Rocky Balboa

Le B52 de Mbour, Bombardier, semble tourner la page de la lutte avec frappe pour se consacrer aux MMA (Art Martial mixte). Apres la signature de contrat pour son combat contre Jérôme le Banner, qui se tiendra le 14 décembre au stadium Marius Ndiaye, Bombardier a paraphé hier deux autres contrats pour se produire en Angleterre pour une revanche contre Rocky Balboa et au Japon pour un autre adversaire qui n’est pas connu pour le moment.



Selon le journal Sunu Lamb, le prochain adversaire de Bombardier, Jérôme Banner, n’est pas très connu dans le MMA mais reste un as du Kick Boxing. Ce natif du Havre «(France), est né en 1992, mesure 190 m et pèse 120 KG. Il totalise 108 combats dont 83 victoires, 22 défaites et 2 nuls. Et pour le B52 de Mbour, il n’a qu’un seul combat et une seule victoire à son actif dans le monde du MMA.

