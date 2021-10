MMA: Marius Pudzianowski charcute et met ko Bombardier en moins d'une minutes Le polonais Mariusz Pudzianowski dans un combat MMA organisé par KSW, n'a pas attendu longtemps pour montrer à Bombardier qu'il est l'homme le plus fort du monde. Le combat vient de se terminer.

Sans round d'observation, le polonais tente un croc en jambes qui a failli faire mouche. Bombardier, sans garde et trop confiant marche sur son adversaire.



Il tente un coup et le polonais riposte d'un gauche droite qui touche le lutteur sénégalais en pleine figure. Le lutteur sénégalais a ensuite repris ses esprits après l’intervention du service médical.



Le Knock down est imparable et il s'affale comme une masse sur le tapis. Après sa victoire sur Rocky Balboa, Bombardier n'a pas existé ce samedi.



