MMA: vers une revanche de Conor Mc Gregor sur Floyd Mayweather?

Rédigé par leral.net le Samedi 10 Février 2018 à 13:51 | | 0 commentaire(s)|

Une revanche de Conor Mc Gregor sur Floyd Mayweather serait-elle en préparation? Cette hypothèse n’est pas exclue si l’on s’en tient aux Informations relayées par plusieurs médias américains.

Sur son compte tweeter, Conor Mc Gregor aurait posté un message dans lequel il souhaiterait une revanche en cette année 2018, contre l’Américain Floyd Mayweather.

L’Irlandais souhaiterait que le combat se déroule non pas sur un ring de boxe mais dans une cage. En guise de réponse, Floyd Mayweather a posté une vidéo sur son compte tweeter dans laquelle on le voit suivre une séance d’entraînement dans un cage. Une façon peut être pour ce dernier de dire qu’il est prêt à descendre dans la cage. Conor Mc Gregor a réagi à la vidéo publiée « Hahaha Excellent ! Continue ton travail. Bien à toi, senior ! », en se moquant de l’âge du champion de boxe.

L’on se souvient que l’année dernière, se déroulait « le combat du siècle » entre la star irlandaise du MMA (arts martiaux mixtes), Conor McGregor et la légende de la boxe anglaise, Floyd Mayweather. L’Américain avait alors sans grande surprise, remporté le combat.

Ce combat avait eu l’effet d’une bombe chez tous les fans de boxe et de MMA des quatre coins de la planète. Il avait été largement commenté sur les réseaux sociaux. Surtout que les provocations des deux protagonistes n’avaient pas cessé d’amuser la galerie.

Logiquement, la demande d’une revanche de Conor Mc Gregor sur un octogone, a tout son sens. Puisque le premier avait eu lieu dans un ring, ce qui était avantageux pour Mayweather, il faudrait que le retour se déroule dans un octogone, ce qui serait aussi un avantage pour Conor Mc Gregor.



