Mabouba Diagne, un banquier chevronné à la tête du ministère de l'Agriculture Banquier chevronné, Mabouba Diagne est le vice-président chargé des finances et des services institutionnels à la Banque d’investissement et de développement de la CEDEAO (BDIC). Il a été nommé récemment ministre de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage.

Rédigé par leral.net le Mardi 9 Avril 2024 à 11:37 | | 0 commentaire(s)|

Titulaire de nombreux diplômes – doctorat en gestion financière et en optimisation de portefeuille de l’Université de Kaiserautern en Allemagne, une maîtrise en mathématiques appliquées et en informatique de l’Université Gaston Berger, au Sénégal, un diplôme de troisième cycle du Centre international de physique théorique Professeur Abdou Salam des Nations Unies, à Trieste, en Italie, etc – Mabouba Diagne a une expérience de plus de 20 ans dans la banque privée et de développement, en travaillant pour plusieurs banques privés – Commerbank, Crédit Suisse, Barclays, TBD, etc.- dans plusieurs pays africains et européens, avant d’entrer à la Bidc en 2020.



Le nouveau ministre n’a pas encore fait de déclaration publique. Lors de la campagne présidentielle, peu a filtré sur l’agriculture, si ce n’est le renforcement de la souveraineté alimentaire et la volonté de renégocier les accords de pêche.



Dans son discours pour la fête de l’Indépendance, le Président a déclaré : « Il y a urgence à gagner notre souveraineté alimentaire, en investissant plus et mieux dans l’agriculture, la pêche et l’élevage. Les trois mamelles nourricières de notre pays. Je tiens particulièrement à ce que les subventions substantielles dépensées chaque année dans la campagne agricole, bénéficie aux véritables producteurs et non à des acteurs intermédiaires ».















Avec CommodAfrica



Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook