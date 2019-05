Mac de Diourbel : Le corps de Fallou Kâ transféré à Dakar pour autopsie On devrait en savoir un peu plus sur les circonstances du décès de Fallou Kâ dont on dit qu’il a été tabassé à mort à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Diourbel. Le corps du jeune homme âgé de 25 ans, a été, en effet, transféré à Dakar, pour les besoins de l’autopsie, selon la RFM. Rappelons que le commissaire de Diourbel a réfuté les accusations sur les circonstances de la mort Fallou Kâ. Une enquête a été ouverte par le procureur de la République, signale-t-on.

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mai 2019 à 14:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos