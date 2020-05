Mac de Diourbel: Un prisonnier retrouvé mort dans sa cellule

Rédigé par leral.net le Lundi 18 Mai 2020 à 21:32

L’affaire n’a pas encore fait de bruit, mais on peut en présager. Un prisonnier du nom de Johnson Paul, a été retrouvé mort aux environs de 16 heures à la Maison d’Arrêt et de Correction de Diourbel.



Selon des sources, cet homme un peu âgé observait une grève de la faim depuis quelques jours, pour protester contre l’interdiction qui lui a été faite d’entrer en contact avec les membres de sa famille. Motif qu’aurait rejeté le personnel de la prison.



Le Sieur Johnson Paul est entre les mains de la justice depuis un an. Sa mise hors liberté fait suite à un contentieux financier avec une responsable politique de Mbacké.



Affaire à suivre…

