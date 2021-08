Mac de Mbour: le régisseur éconduit le directeur du Coud et le don de 15 millions aux détenus Partis faire un don à la Maison d'arrêt et de correction (Mac) de Mbour, le directeur général du Coud et les jeunes de l'Apr qui l'accompagnaient ont eus une surprise qu'ils ne risquent pas d'oublier de sitôt, rapporte seneweb.

Le camion remorque avec à son bord des produits d'une valeur de 15 millions composés de matelas, de kits alimentaires, de phytosanitaires, entre autres, a rebroussé chemin. 160 matelas, 140 produits détergents, 50 cartons d'eau de javel, 50 gels, 200 litres d'acide, 200 paquets de biscuits, etc... destinés aux prisonniers ont été rejetés.



Silence loquace



"Il ne nous a pas donné d'explications. Il ne nous a même pas reçus. Il nous a demandé de partir avec les produits. Nous déplorons l'accueil qui nous a été réservé par le régisseur de la Mac. Nous interpellons le ministre de la Justice et garde des Sceaux.



Ce don était destiné à nos frères, parents. Il ne nous a pas donné d'explications sur son refus d'accepter un don qui est destiné aux prisonniers", déplore Abdou Gassama Sarr, chargé de mission à la présidence.

