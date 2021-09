Mack Sall jubile à Touba: "il n'y a pas photo, ce que j'ai fait ici, aucun Gouvernement ne l'a fait..." Pour le président Macky Sall, entre lui et ses prédécesseurs, en termes de réalisation d'édifices hospitaliers et d'outils liés à l'assainissement 'il n'y a pas photo", a-t-il dit.

Rédigé par leral.net le Lundi 20 Septembre 2021 à 06:33 | | 0 commentaire(s)|

D'un coût de plus de trente six milliards F CFA, l'hôpital inauguré ce samedi , est bâti sur une superficie de de 2ha et compte dix huit (18) services médicaux pour un total de trois cents (300) lits.



Le président de la République bombe le torse en déclarant: "Ce que j'ai fait à Touba, en matière d'assainissement, aucun gouvernement ne l'a jamais fait", dit-il. Avant d'ajouter: "Pour les locales de 2022, il n'y a pas de combat à Touba; la victoire de la coalition BBY est déjà assurée".



Il a en profité pour adouber le ministre de la Santé et de l'action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr: "Je le félicite pour son engagement, sa compétence et son dévouement avec lequel, il s'attèle à la mission que je lui ai confiée. Abdoulaye Dieureudieuf".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos