Macky, Barth et Khalifa : Après le buzz, Yewwi donne ses précisions en tentative de reluire l’image de Macky Sall ! Hier jeudi, les propos de Macky Sall à l'endroit de Barthélémy Dias, les accolades entre le président de la République et Khalifa Sall ont fait le buzz. Yewwi Askan Wi vient de prendre la parole pour s’exprimer sur ces évènements.

Rédigé par leral.net le Vendredi 5 Mai 2023

Yewwi Askan Wi a tenu à donner sa version sur ce qui est arrivé hier. Dans un communiqué de presse, la coalition a tenu à faire des précisions sur le contexte, expliquant que Dakar accueillait le forum mondial de l'économie sociale et solidaire. Et maire de la capitale, membre de Yewwi Askan Wi, Barthélémy Toye Dias, a eu l'amabilité d'inviter le Président de la Conférence des Leaders Habib Sy au nom de la Coalition, et le Maire honoraire de la ville de Dakar Khalifa Sall, à la cérémonie d'ouverture.



«Comme toujours dans pareilles circonstances et selon les règles de civilités républicaines, des poignées de main ont été échangées avec tous les participants, le Président Macky Sall y compris. Les services de communication du palais, seuls présents dans la salle et habilités à prendre des photos, se sont empressés de rendre publiques ces images avec le dessein manifeste de faire croire à un rapprochement dans un contexte d'appel au dialogue aux contours inconnus, et majoritairement rejeté par beaucoup d'acteurs politiques et citoyens», déclare Yewwi dans son communiqué de presse.



La Coalition dénonce ce qu’elle appelle une tentative de reluire l'image de Macky Sall balafrée par sa gouvernance calamiteuse à tous points de vue, et déclare solennellement que cette poignée de main n'a aucune signification de rapprochement.



«Résolument ancrée dans l'opposition au régime de Macky Sall, la Coalition Yewwi Askan Wi réaffirme sans ambages son plan d'action destiné à mettre fin à sa présidence au plus tard le 25 février 2024, et la participation effective de tous ses candidats à l'élection présidentielle. Aucune manœuvre ne détournera le peuple de cette œuvre de salubrité publique», dit-elle



