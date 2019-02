Macky: "Ces candidats qui croient qu'avec les réseaux sociaux, les insultes…"

Le président sortant, Macky Sall, a encore une fois tiré sur ses adversaires à l'élection présidentielle du 24 février prochain. A Kébémer où il a tenu son premier meeting de la journée du lundi, le candidat de Benno Bokk Yaakaar lance ses piques. "Ces candidats qui croient qu'avec les réseaux sociaux, les insultes et le mensonge, on peut accéder au pouvoir, se trompent lourdement.



Ils n'ont qu'à déchanter", a déclaré Macky Sall. A l'en croire, un pays ne s'acquiert pas sur la base de "la manipulation ou des contrevérités". "Avec toutes ces réalisations que j'ai pu faire pendant ces sept ans, les Sénégalais vont constater que ce n'est même pas photo. Nous sommes dans le temps de l'action", a pesté Macky Sall.



