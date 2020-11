Macky II: Aly Saleh Diop, Ministre de l’Elevage, est le chargé de massification du parti Rewmi

Aly Saleh Diop, nouveau Ministre de l’élevage et des productions animales est le secrétaire national chargé de la massification du parti Rewmi. Il est désormais placé à la tête d’un département ministériel stratégique dans ce gouvernement.



Et, il en est de même que le premier vice-président du Conseil départemental de Thiès, Yankhoba Diattara, bras droit ou homme de confiance d’Idrissa Seck.



