Macky-Idy: Une alliance au parfum de « deal » dévoilée

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Novembre 2020

"L’Observateur" a dévoilé un pan d’ombre sur la nomination de Idrissa Seck à la tête du Conseil économique social et environnemental (Cese). Le leader du parti Rewmi aurait accepté ce poste, en contrepartie du soutien de Macky Sall à la prochaine présidentielle de 2024, pour contrer les futures candidatures de Sonko et Karim Wade.



Les manœuvres de rapprochement entre Idrissa Seck et le Président Macky Sall ont débuté au lendemain de la Présidentielle 2019, révèlent nos confrères. Qui précisent que c’est le chef de l’État qui a fait les premiers pas vers Idy. Le président de la République s’est rendu, nuitamment, chez le tout nouveau président du Cese au Point E, quelques mois après l’élection présidentielle.



D'après le journal, Touba aurait joué un grand rôle dans le rapprochement entre les deux hommes. Serigne Moussa Nawel, marabout d’Idy, serait le principal artisan de ces retrouvailles.

