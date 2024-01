Macky Sall : Bilan et héritage d'une Présidence au Sénégal

Rédigé par leral.net le Dimanche 31 Décembre 2023 à 22:18

Douze années ont marqué la présidence de Macky Sall au Sénégal, des années jalonnées d'avancées significatives pour le pays. Dans son discours d'adieu, le Président sortant a mis en exergue son héritage, soulignant les progrès économiques et sociaux réalisés durant son mandat. Alors qu'il se prépare à quitter ses fonctions, il a réaffirmé son dévouement envers le pays, à travers des projets visant à poursuivre le développement et la paix au Sénégal.



Durant son magistère, le Sénégal a connu une croissance économique notable, avec des investissements massifs dans les infrastructures et les secteurs clés tels que l'énergie, les transports et la santé. Des routes modernisées aux progrès dans l'accès à l'électricité et à l'eau potable, les transformations visibles du pays ont marqué cette ère présidentielle.



Au-delà des réalisations matérielles, Macky Sall a évoqué sa vision pour l'avenir, annonçant la création d'une fondation dédiée au développement et à la paix. Ce projet post-présidentiel vise à perpétuer son engagement en faveur du Sénégal, mettant l'accent sur des initiatives pour la cohésion sociale, le dialogue interculturel et le développement durable.



Le discours d'adieu du Président Sall, a ainsi dessiné les contours d'un héritage présidentiel axé sur la transformation socio-économique et sur un engagement continu envers le bien-être du peuple sénégalais, ouvrant ainsi une nouvelle page dans l'histoire politique du pays.





