Vidéo-Macky Sall : "Dans notre société, on vous traite de deum* que quand vous êtes pauvres" Lors du dédicace de son livre "Le Sénégal au coeur", le président de la République est revenu sur ce qui se passe fréquemment dans les sociétés africaines en général et sénégalaise en particulier à savoir les accusations d’anthropophagie portées contre tel famille ou tel groupe, afin de le discréditer ou de le rendre inhumain.

Mercredi 12 Décembre 2018

Deum* : antropophage

