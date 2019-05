Macky Sall : « Famara Ibrahima Sagna a démontré sa capacité à être au-dessus des clivages » Procédant au lancement du dialogue national, ce mardi 28 mai 2019, le chef de l’Etat a justifié et officialisé le choix porté sur Famara Ibrahima Sagna comme facilitateur du dialogue. « J’ai choisi pour sa vertu et ses qualités d’homme de dialogue, ayant démontré sa capacité d’être au-dessus des clivages, notre compatriote Famara Ibrahima Sagna », a dit le président de la République.

Et d’ajouter, « il m’a semblé particulièrement indiqué et habilité pour coordonner l’animation de cet exercice hautement important pour le devenir de la nation sénégalaise ».



M. Famara Ibrahima Sagna a occupé plusieurs postes administratifs et ministériels. Ancien ministre de l’Intérieur, il a œuvré au rapprochement entre Diouf et Wade et à la mise en place du premier gouvernement élargi, avec la participation de plusieurs ministres du Pds.

