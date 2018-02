Macky Sall : « Financer l’éducation, c’est semer dans chaque enfant, les germes de la dignité humaine »

A propos de la Conférence de Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation, « Un investissement pour l’avenir », co-parrainée par Emmanuel Macron, le Président Macky Sall a déclaré que « financer l’éducation, c’est semer dans chaque enfant les germes de la dignité humaine, c’est allumer la lumière du savoir et c’est assurer la qualité des ressources humaines qui portent les efforts de développement économique et social des nations».



« Financer l’éducation, c’est semer dans chaque enfant, les germes de la dignité humaine, c’est contribuer à forger en lui la capacité de discernement qui élève et éclaire l’esprit, et rend la conscience moins vulnérable à la manipulation », a-t-il déclaré.



« Financer l’éducation, c’est allumer la lumière du savoir, du savoir-faire et du savoir-être qui prépare à la vie en société, repousse les ténèbres de l’ignorance et érige la raison en rempart contre l’obscurantisme et le mépris culturel. Financer l’éducation, c’est assurer la qualité des ressources humaines qui portent les efforts de développement économique et social des nations », a-t-il ajouté.



Rappelons que cette conférence de Financement du Partenariat Mondial pour l’Éducation (présidée par les Présidents Macky Sall et Emmanuel Macron cherche à mobiliser 3,1 milliards de dollars pour la période allant de 2018 à 2020. Cette importante somme sera destinée à soutenir l’éducation de 870 millions d’enfants dans 89 pays en développement dans lesquels vivent 78% des enfants non scolarisés dans le monde.



Il y a actuellement 264 millions d’enfants et de jeunes non scolarisés dans le monde, et six enfants sur dix, soit 617 millions, sont scolarisés.











