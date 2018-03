Macky Sall : "Il appartient aux Sénégalais d'apprécier le travail que j'ai abattu en six ans"

Sur Rfm Matin ce vendredi avec Babacar Fall, le Président Macky Sall, depuis Kigali (Rwanda), s'est prononcé sur l'actualité des enlèvements et meurtres d'enfants au Sénégal et s'est aussi félicité de ses six ans de travail à la tête de l'Etat sénégalais, avec notamment la croissance économique, la fin des délestages, la Casamance et l'inclusion sociale, sans oublier la stabilité des prix de denrées de premières nécessité.