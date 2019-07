Macky Sall: « Il n’y a aucune inquiétude à se faire sur les contrats pétroliers » Venu présider un atelier sur la mise en œuvre de la loi sur le Contenu local dans le secteur du pétrole et du gaz, le président de la République, a assuré qu’ « il n’y a aucune inquiétude à se faire sur les contrats pétroliers. Toutes les dispositions ont été prises pour réguler. Il n’y a aucun secret, tout est en ligne. »

Rédigé par leral.net le Mardi 2 Juillet 2019 à 17:28 | | 0 commentaire(s)|

Semblant vouloir mettre en garde contre tout ce qui se dit sur le pétrole et le gaz, depuis la publication de l’enquête de la BBC, Macky Sall prévient : « Le pétrole c’est comme du cinéma. Il peut créer trop de fantasmes ».

