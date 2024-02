Macky Sall: "'Je compte après le 2 avril, quitter mes fonctions de président de la République"

" Le 2 avril 2024 sera le terme de mon mandat à la tête du pays et la fin de ma relation de contrat avec le peuple sénégalais, en tant que président de la République ", a déclaré le Président Macky Sall, qui fait actuellement face à la presse.



Il persiste et signe: " Je compte aprés le 2 avril, quitter mes fonctions de président de la République. Maintenant, il est clair que le pays ne peut pas rester sans président de la République. Ça, le dialogue qui vient, devra certainement trancher ou proposer si un consensus peut être obtenu sur la suite, c’est souhaitable ".



" Je souhaite que les acteurs, qui vont se réunir avec moi, pour l’intérêt supérieur de la nation, dans ce contexte bien particulier, puissent voir comment nous allons enjamber. Pour cela, j’écouterai ce que le dialogue dira et après le dialogue certainement, le Conseil constitutionnel pourrait être amené à clarifier ", a expliqué le chef de l'Etat.