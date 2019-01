Macky Sall : « Je ne nommerai jamais une personnalité neutre pour organiser la Présidentielle du 24 février »

Interpellé lors de la conférence de presse qui a suivi son message de Nouvel an, sur le souhait de l’opposition qui veut un ministre de l’intérieur neutre pour l’organisation de l'élection présidentielle de 2019, le chef de l’Etat s’est voulu on ne peut plus clair.



« Je ne nommerai jamais une personnalité neutre pour organiser la Présidentielle du 24 février. Aly Ngouille Ndiaye peut quitter le ministère de l’intérieur en cas de mauvaise gestion, mais pas parce qu’il est de l’APR, jamais de la vie ! », a coupé M. Sall.















Le Quotidien

