Macky Sall: "L’équité et l’inclusion sont une source de confiance des populations dans les politiques publiques "

L’équité et l’inclusion en plus d’être une question de justice sociale, sont une source de confiance des populations dans les politiques publiques déclinées, a déclaré mardi à Diamniadio, le président de la République.



« Au demeurant, l’équité et l’inclusion sont plus qu’une question de justice sociale. Elles sont aussi une source de confiance des populations dans les politiques publiques déclinées sur le terrain, au-delà des pétitions de principe », a déclaré Macky Sall.



Le chef de l’Etat intervenait à l’ouverture de la Journée nationale de l’Equité sociale et territoriale, axée sur le thème « L’équité sociale et territoriale au cœur du Plan Sénégal émergent ».



Selon le président de la République, « il ne s’agit pas seulement de déclarer l’équité, mais de la pratiquer, en lui donnant un contenu concret, par une approche qui sort des sentiers battus de l’ordinaire ».



Il a, à ce propos, cité quelques initiatives phares de son action sociale.



Macky Sall a évoqué le Programme d’urgence de développement communautaire (PUDC), dont »l e modèle innovant, a pu inspirer d’autres pays africains ».



Le PUDC » nous a permis de construire plus de 827 km de pistes de désenclavement, d’électrifier 974 villages et d’installer 328 forages, dont plusieurs forages multi villages », a-t-il dit, non sans rappeler la distribution d’équipements pour l’allégement des travaux des femmes.



Il y a le Programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (PUMA), qui a réalisé 249 km de pistes, électrifié 97 localités et permis le désenclavement de 284 villages, sans compter la construction de structures de santé et d’autres commodités, a souligné le chef de l’Etat.



Le Programme de modernisation des villes (PROMOVILLES) a positivement impacté plus de 3 millions d’habitants, avec 198 km de voiries et 3 998 lampadaires, s’est réjoui Macky Sall.



Quant au Programme des bourses de sécurité familiale, il a permis à 355 626 ménages de bénéficier d’une allocation initiale de 25 000 FCfa, portée à 35 000 FCfa en 2023, a-t-il fait savoir.



« De 2013 à nos jours, des transferts de l’ordre de 268 milliards FCfa ont été effectués au titre des BSF (Bourses de sécurité familiale) », a relevé Macky Sall.



S’agissant du Programme de couverture sanitaire universelle, dont l’objectif est d’étendre au maximum de bénéficiaires l’accès aux soins de santé, » il nous a permis de passer d’un taux de couverture de 20% en 2012, à 53,2 % en 2023 ″, s’est-il encore réjoui.



Macky Sall a également cité la DER/FJ, « un instrument dédié à l’autonomisation des femmes et des jeunes », qui compte à ce jour plus de 250 000 bénéficiaires, avec une gamme de prêts variés, y compris les plus petits, appelés nano crédits, a souligné Macky Sall.



« A ces différents instruments, s’ajoutent les interventions du Fonds de Solidarité nationale et celles du Commissariat à la Sécurité alimentaire et à la Résilience, devenu récemment Direction générale », a ajouté le président de la République.













