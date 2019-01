Macky Sall : « La campagne, c’est un combat (…), on reçoit des coups, il faut également savoir en donner »

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019

Le candidat sortant a aussi invité ses partisans à surtout éviter les propos qui blessent. En tout cas, celui qui aura sorti de sa bouche des mots qui heurtent la sensibilité des gens, que le peuple sache que ce n’est pas dans son registre.



« On reçoit des coups ; il faut également savoir en donner, puisque nous sommes en campagne, mais dans le cadre du combat républicain. Il ne s’agit pas d’insulter. En tout cas, personne ne m’a une fois entendu insulter ou dire quelque chose qui heurte la sensibilité des personnes et ce n’est pas dans cette campagne que je vais commencer.



Mais, il faut pouvoir détruire les fake news qui sont en vogue aujourd’hui et toutes ces mauvaises nouvelles. Ses fausses nouvelles qui sont distillées doivent être nettoyées pour remettre le vrai discours, le discours de la vérité.



Ce directoire est outil de coordination, d’impulsion et d’animation. Mais le plus important sera ce que nous ferons dans nos communes et dans nos départements. Parce que, dès que la campagne va commencer, je pense que cette permanence ne sera pas remplie. Les responsables, militants et militantes devront être dans leurs localités pour faire le travail de porte à porte, de proximité, qui est le seul secret qui nous permettra de consolider les acquis et donc de conforter notre majorité », a laissé entendre Macky Sall.















Les Echos

