Macky Sall : « Le bilan du septennat du président Macky Sall, est inattaquable sur le plan de l’inclusion sociale »

Moustapha Bâ, le directeur général du budget a révélé, lors d’une émission avec la journaliste Maïmouna Ndour Faye sur la 7TV, que le bilan du septennat du président Macky Sall est inattaquable sur le plan de l’inclusion sociale, avec notamment la Couverture maladie universelle, les bourses de sécurité familiale, sans oublier la gratuité des soins pour les enfants de moins de cinq ans.



« On pouvait tout attaquer, sauf les actes sociaux du bilan social, voire de l’inclusion de Macky Sall comme le préconise l’Axe 2 : Capital humain, Protection sociale et Développement durable. Certains ne savent pas 316 000 familles sénégalaises ont bénéficié de bourses de sécurité familiale. Par rapport à la Couverture maladie universelle, 50 000 cartes d’égalité de chances ont été produites pour les handicapés. En ce qui concerne les services sociaux de base, 2 millions 600 enfants de moins de cinq ans bénéficient de la gratuité des soins », a précisé Moustapha Bâ, lors d’une émission avec la journaliste Maïmouna Ndour Faye sur la 7TV.



En effet, la politique de développement des mutuelles de santé a permis de porter le taux de couverture maladie de 6,8 % en 2013, à près de 20%, en 2016. En matière de bourses de sécurité familiale, aujourd’hui plus de 300 000 familles au Sénégal bénéficient d’une allocation annuelle de 100.000 FCFA et d’une couverture médicale.



Selon le document officiel consulté par Leral.net, ce résultat sera amélioré avec l’enrôlement progressif de bénéficiaires de la bourse dans la CMU. A ce jour, 671 mutuelles de santé sont opérationnelles avec 2,3 millions d’adhérents.



En outre, précise le document, les 300 000 ménages bénéficiaires de la bourse de sécurité familiale sont pris en charge dans le cadre de la Couverture Maladie Universelle. De même que les 17 000 personnes en situation d’handicap, titulaires de la carte d’égalité des chances. En réalité, plus de 5,3 millions d’enfants âgés de 0 à 5 ans sont pris en charge depuis 2013 dans le cadre des initiatives de gratuité des soins.



Dans le même ordre d’idées, sur le plan de la protection sociale, les bourses de sécurité familiale ont permis de prendre en charge des milliers de familles vulnérables, avec des effets positifs sur l’éducation et la prise en charge sanitaire des enfants des familles bénéficiaires. En définitive, c’est plus de 58,5 milliards de FCFA au total entre 2012 et 2016 qui ont été mobilisés pour les différentes régions.



