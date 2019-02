Macky Sall: « Le département de Bounkiling sera bientôt autosuffisant en riz et pourra même vendre aux autres départements

« Le département de Bounkiling sera bientôt autosuffisant en riz et pourra même vendre aux autres départements ». Cette déclaration est du président sortant, Macky Sall lors de son dernier meeting dans le Sud, à Bounkilig ce mardi 12 février.



Pour le candidat de Benno Bokk Yakaar à l’élection présidentielle du 24 février 2019, « ce département est important parce qu’il possède des ressources forestières et faunique et on doit s'y appuyer pour le développement de la localité. Nous allons désenclaver Bounkiling avec la construction du pont de Farafegny, avec également la reprise des travaux de la route Senoba-Ziguinchor-Mpack ». Et selon Macky Sall, la réalisation de ce projet fera de sorte ue venir à Bounkiling, sera comme Dakar-Kébémer. « Parce que vous aurez déjà une autoroute qui va venir jusqu’à Kaolack ».



Ainsi, ceci selon toujours le président sortant, va valoriser le potentiel touristique faunique et l’agriculture pour lesquels beaucoup de choses ont été faites.



En matière d'élevage, Macky Sall liste neuf bergeries et une aire d'abattage déjà réalisée à Bounkiling. Sans oublier le pôle aquacole à Bakou. « Près de 30 cages flottantes enregistrées », précise-t-il. Pour les pistes rurales, il cite les tronçons Saare Alkaali-Bocal-Niamakouta.



Macky Sall s'est ainsi réjoui de la mobilisation dans tous les départements traversés parce que selon lui, ces gens savent que leur intérêt est avec lui. « Ils savent qu'il n'est pas sûr de suivre les aventuriers. » Il a également remercié ses différents responsables en les appelant à l'unité. « C'est la seule chose que j'attends de vous. Parce que mes adversaires ne me font pas peur », conclut le président sortant.















Cheikh Makhfou Diop

