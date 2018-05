Macky Sall : « Les Assises nationales ne sont ni la Bible ni le Coran »

Le président de la République, Macky Sall a procédé hier, au lancement du Tome 1 des ouvrages qu’il va publier dans le cadre d’une collection appelée "Conviction républicaine".



Il a en profité pour répondre à ceux qui lui reprochent d’avoir signé la charte des Assises Nationales sans l’avoir appliquée. Selon lui, contrairement à ce qu’on dit, la « quintessence des reformes de 2016 présentée au Référendum a été tirée du document proposé pat la Commission nationale de réforme des institutions (Cnri) ».



Il estime d’ailleurs être allé plus loin sur le plan de la gouvernance avec la mise en place des organes comme l’Ofnac et la déclaration de patrimoine. Toutefois, il ajoute qu’on ne peut pas « en tant qu’intellectuel, prendre les Assises pour la Bible ou le Coran ». Et le Président Sall d’expliquer : « Au moment où les Assises se tenaient, notre pays faisait face à des risques graves sur l’existant même de la République, c’est le contexte qui peut marquer la pensée. Cette pensée peut et doit évoluer ».