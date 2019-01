Macky Sall : "Notre objectif, il faut être clair là-dessus, c’est la victoire au premier tour"

Rédigé par leral.net le Mercredi 30 Janvier 2019

Macky Sall est clair, net et précis : son objectif est de gagner au 1er tour. « Notre objectif, il faut être clair là-dessus, c’est la victoire au premier tour », a déclaré » déclarer le président de République, qui invite ses souteneurs à ne pas perdre de vue qu’il veut gagner les élections avec la manière.



Il ajoute « c’est vrai que nous sommes majoritaires, c’est incontestable. Mais, nous avons besoins de consolider à chaque instant cette majorité, de la conforter et de la transformer en majorité écrasante au soir du 24 février ». J’encourage ceux qui ont envie de travailler pour l’avenir du Sénégal, de consolider sa stabilité, à ne pas écouter les insultes… les injures. Un tel a transhumé parce que, un tel a transhumé parce que… il n’y a pas de transhumance qui tienne ! Ce qu’il y a, c’est le choix lucide et raisonné d’un candidat qui soit le mieux placé. L’homme qu’il faut à la place qu’il faut… »



Les Echos





