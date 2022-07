Macky Sall: « Nous avons 60% des terres arables dans le monde, on ne devrait pas parler de famine en Afrique »

Le président Macky Sall a affirmé que la meilleure manière de soutenir le continent, c’est de l’aider à être ‘’résilient en matière de production de fertilisants nous serons nécessairement plus résilients sur l’agriculture et sur la nourriture. (…). Nous avons plus de terres arables (60% des terres arables) dans le monde, on ne devrait pas parler de famine en Afrique. Il faut des ressources dans le secteur agricole. Et il est heureux que l’Ida20 ait prévu la réponse aux crises alimentaires comme une de nos sur-priorités’ ’, a-t-il déclaré en soulignant que ‘’la tension actuelle sur les approvisionnements en produits alimentaires rappelle combien la réalisation de l’objectif d’autosuffisance alimentaire est vitale pour nos pays’’.



Mais il faut dire qu’au cours de cette rencontre où étaient présents, entre autres, ses homologues comme Denis Sassou-Nguesso (République du Congo), Muhammadu Buhari (Nigéria), Georges Weah (Ghana), Macky Sall a soutenu que l’Afrique produit assez de céréales, même s’il semble que sa nourriture vient essentiellement hors du continent.



‘’Au G7, nous avons posé le débat sur le blé d’Ukraine et de Russie. Mais, nous produisons beaucoup plus en Afrique. Si nous prenons toutes les productions céréalières de l’Afrique, mais c’est 5 fois plus que ce que nous importons. Or, on fait comme si l’Afrique ne fait qu’importer ce qu’elle mange. Ce n’est pas ça du tout. Ce n’est pas exact. Si je prends l’exemple de mon pays, nous avons 4 millions de tonnes de céréales produits ici, sur place. C’est du riz, du maïs, du mil etc...’’ , a signalé Macky Sall qui reconnait la dépendance de l’Afrique sur le blé.



‘’C’est vrai qu’on est encore dépendant sur le blé, sur la farine de blé, parce qu’on nous a fait aimer le pain. Oui, c’est bon, mais malheureusement on n’a pas assez de blé sur le continent. Donc, pour le moment nous sommes dépendants, mais pour lutter contre cette dépendance, moi je souhaite qu’on renforce nos capacités de production de fertilisants sur le continent. C’est ce dont on a besoin, plus que le blé. C’est-à-dire avoir, les capacités de produire nos engrais’ ’.