Macky Sall : « Samba Diabaré Samb était le symbole de la dignité et du lien social! »

Rédigé par leral.net le Dimanche 22 Septembre 2019 à 14:43 | | 0 commentaire(s)|

Le président de la République Macky Sall a rendu hommage à El Hadji Samba Diabaré Samb décédé la nuit du vendredi à samedi à son domicile aux HLM à Dakar à l’âge de 95 ans. Dans un message sur son compte twetter, le chef de l’Etat écrit que le défunt « était le symbole de la dignité et du lien social! »





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos