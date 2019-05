Macky Sall : "Si cela ne tenait qu'à moi, le Petit train bleu ne circulerait plus" C'est comme dire à une femme "Nous sommes ensemble, mais à vrai dire, si cela ne tenait qu'à moi, on allait divorcer". On peut présenter ainsi le désintérêt de Macky Sall pour le Petit train bleu de la banlieue, dont on disait dans les années 90, qu'il est une illustration du génie de nos cheminots ! Selon lui, ce train n'a aucun sens et encore moins d'apport pour les populations.

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mai 2019 à 10:58 | | 0 commentaire(s)|

"Il faut 600 millions de dollars minimum pour réhabiliter le rail en le laissant en haut. Le petit train bleu, si ça ne tenait qu'à moi, il ne circulerait plus. Je salue l'effort des travailleurs parce qu'ils ont été ingénieux. Quand il n' y avait plus rien, ils ont maintenu la circulation du Petit train bleu. Ils ont réfectionné les locomotives, les wagons. Ce qu'il faut faire, c'est de les reconvertir. Il faut qu'on soumissionne pour qu'on forme les plus jeunes", dit le président Sall.



Une chose est sûre, Macky Sall ne veut plus voir circuler le Ptb, même en sifflement ! Quitte à le peindre en "noir", histoire de provoquer son deuil en gare ou en casse. Quant aux pauvres cheminots thiessois, on n'aimerait pas être à leur place ! Surtout que leur ville a voté Idrissa Seck.

















Le Témoin

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos