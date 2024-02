« Macky Sall, Un Parcours, une Vision, une Histoire », Par Samuel Sarr

L’homme a le sens de la responsabilité. Son parcours riche d’homme d’Etat lui offre un profil rare au Sénégal et en Afrique. Depuis son élection en 2012, le président Macky SALL, a fait du dialogue, un instrument de bonne gouvernance politique et de cohésion sociale. C’est là qu’il faut trouver le sens de ses appels constants au dialogue à l’égard des forces vives de la Nation.



De 2000 à 2012, le président de la République a occupé toutes les hautes fonctions de la République : en résumé, Ministre de l’Energie, Ministre de l’Intérieur, premier Ministre, Président de l’Assemblée nationale, Chef de l’Etat. En sa qualité de Président de l’Union Africaine, le président Macky SALL a prouvé au monde entier, son engagement pour une Afrique nouvelle et ambitieuse.



Son dernier face à face avec la presse, nous a dévoilé une autre facette de l’homme outillé d’une haute conscience pour le devenir de la Nation. Sa capacité à surmonter les divergences est légendaire. Sa détermination ferme à léguer aux générations futures un Sénégal uni et prospère, est sans équivoque. Le président Macky SALL a toujours su, enjamber les contradictions et contourner les futilités gênantes pour réunir ses compatriotes autour de l’essentiel.



Il a toujours eu la conviction que les acteurs politiques pouvaient s’entendre pour marcher ensemble vers la même direction. Même s’il a fait l’objet de toutes les offensives verbales injustifiables. En tant que Chef de l’Etat, Père la Nation et Chef de la Grande famille sénégalaise, il a opté pour le pardon sans revenir en arrière. C’est cela le signe particulier des grands hommes.



Sans nul doute, le président Macky SALL est rentré dans l'Histoire. A travers ses actes de haute grandeur, il a gravé son nom à jamais dans l’annale de la grande Histoire des grands hommes du monde. Macky SALL est un modèle et une fierté pour l’Afrique. Il est une source d’inspiration et une référence heureuse pour tout panafricaniste qui a un sens élevé du devoir.



La vie et l’œuvre de cet homme devrait être enseignées dans les grandes universités africaines. N’attendons pas qu’il quitte le pouvoir pour lui rendre un hommage. Ce Grand africain a mis en jeu sa crédibilité et son image pour sauver son pays, malgré les critiques injustes orchestrées par des groupes occultes aux agendas cachés. Il avait tous les moyens d’engager une bataille politique contre ses détracteurs. Mais, le président Macky SALL a décidé de placer le Sénégal, au-dessus des égos éphémères et des ambitions partisanes déconcertantes.



La vérité c’est que le président Macky SALL, porteur d’une vision ambitieuse, s’est investi depuis son élection en 2012, pour transformer positivement le Sénégal. Et, à tout point de vue, il a réussi des œuvres immenses dans tous les secteurs. Selon la BAD, les onze premiers pays africains, qui devraient connaître de solides performances économiques en 2024, sont le Niger (11,2 %), le Sénégal (8,2 %), la Libye (7,9 %), le Rwanda (7,2 %), la Côte d’Ivoire (6,8 %), l’Éthiopie (6,7 %), le Bénin (6,4 %), Djibouti (6,2 %), la Tanzanie (6,1 %), le Togo (6 %), et l’Ouganda (6 %). C’est suffisant pour démontrer le succès du président Macky SALL malgré les conséquences de la guerre en Ukraine et la Covid-19 sur les économies africaines.



Sur le plan diplomatique, Macky Sall a joué un rôle de premier plan en Afrique et sur la scène mondiale. Il a œuvré en faveur de l'intégration régionale et de la résolution des conflits, tout en défendant les intérêts de l'Afrique sur des questions cruciales telles que le changement climatique, l’intégration au G20, la suppression des taux de risque dans les emprunts, l’accès facile au Droit de Tirage Spéciaux (DTS) au FMI, la lutte contre le terrorisme, le commerce équitable...



Le président Macky SALL est un panafricain, militant de la démocratie, de l'État de droit et des Libertés. Même si certaines Organisations tentent inlassablement de l’atteindre pour son refus de soutenir les droits des LGBT au Sénégal. De ce point de vue, le président Macky SALL est un homme attaché aux valeurs sociétales africaines. Il ne pourrait pas alors, aller dans le sens opposé à ses convictions religieuses et culturelles.



Le pardon et la réconciliation sont les maitres mots de son dernier face à face avec la presse. Les Sénégalais l’accompagneront dans sa volonté d’apaiser le climat politique pour un Sénégal uni et réconcilié, avec la contribution importante de nos Guides religieux qu’il faut saluer avec déférence.



A travers son Parcours élogieux, sa Vision généreuse et son Histoire exemplaire, le président Macky SALL nous a enseigné que nul ne peut bâtir un destin propre au-dessus de notre cher Sénégal. Unis, nous serons encore plus forts, pour construire le Sénégal émergent de demain.



Samuel-A-SARR

Ancien Ministre d’Etat

Président LSS

Wadiste éternel, Mackyiste éclairé