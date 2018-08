Macky Sall: "Un sondage m’attribue 54% mais je veux plus"

Rédigé par leral.net le Mardi 28 Août 2018 à 08:26 | | 0 commentaire(s)|

Le président Macky Sall continue de recevoir ses alliés dans la perspective de la présidentielle de février 2019. Après Benno Bokk Yaakaar, il a reçu samedi dernier, les leaders de la coalition Macky2012. A l’occasion de cette rencontre, selon l’As qui donne l’information, il a révélé à ses hôtes qu’un « sondage crédible » l’ « attribue 54% » des intentions de vote.



« On va gagner, c’est sûr. Mais, il le faut avec la manière. Je ne voudrais pas gagner avec moins de 55%. Il nous faut plus ». Le président Sall aurait suggéré à ses alliés de s’investir dans des zones qu’il estime favorables à l’opposition pour matérialiser ses vœux. «Au Fouta, a-t-il dit, c'est déjà plié. Il faut plutôt rester à Dakar et, à Thiès, c'est là où se trouve le vivier électoral".

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook