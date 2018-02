Macky Sall à Kaolack : Les conseils d’El Hadji Malick Guèye

«Tout le Saloum doit se lever comme un seul homme pour montrer à Macky Sall toute sa reconnaissance», a-t-il exhorté.



De la même manière, il demande aux principaux responsables apéristes de taire toutes leurs querelles et écarter les tendances , "pour se retrouver autour de l’essentiel". Dans ce sens, il sollicite l’intervention du leader de l’Apr pour mettre de l’ordre, en veillant à ce que le parti soit dirigé par des personnes respectées et acceptées par tous les militants.



«Seul un Kaolakois authentique pourrait faire l’affaire de notre formation minée par des guerres intestines dangereuses», souligne-t-il. Il pense que le chef de l’Etat a beaucoup fait pour Kaolack en particulier et la région naturelle du Sine Saloum en général. C’est le cas de la construction des routes Fatick-Kaolack, Kaolack-Foundiougne et la route Kaolack-Nioro.



« Sur le plan agricole, il y a eu des efforts réels avec le matériel agricole disponible. Ce qui a contribué sensiblement aux bonnes récoltes constatées toutes ces années », explique-t-il.



M. Guèye salue la responsabilité et le courage incarné par Aminata Touré. Pour lui, cette dernière est la seule personnalité qui s’est déplacée pour recevoir Benoît Sambou qui a été envoyé à Kaolack par le parti. « C’est un acte à saluer. Aminata Touré est un exemple à suivre », s'est-il félicité.