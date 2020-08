Macky Sall à Kaolack : un porteur de pancarte qui déplorait l’état de leur localité arrêté par la police Porteur de pancarte, un jeune de Médina Mbaba dans la commune de Kaolack qui voulait profiter de la venue du Président Macky Sall à Médina Baye, hier samedi, pour lui montrer la situation « difficile et alarmante » que vit les habitants de leur quartier a été arrêté par la police.

Rédigé par leral.net le Dimanche 9 Août 2020

Info relayée par nos confrères de senedirect.tv , portant du rouge avec des pancartes où on pouvait lire « M le Président, on ne vous dit pas la vérité, « Kaolack va mal » ou encore « Regardez par ici, voici la réalité », il a été vite intercepté par les flics.



« C’est juste un citoyen de Médina Mbaba qui voulait passer un message à son président, car ayant aucune autre voix mais qui a finalement été arrêté par la police avant l’arrivée du président », a-t-il dit juste après que le Président soit reparti.



Cette personne promet de réapparaître bientôt dans d’autres endroits à Kaolack pour dénoncer « le calvaire » que vit les kaolackois.



« Nous avons un maire incompétent qui ne se soucie pas de ces administrés », a-t-il soutenu.



