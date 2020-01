Macky Sall à Londres : Farba Ngom et Cie prennent les devants pour faire face à l’opposition

Le chef de l’Etat, qui quitte Dakar aujourd’hui pour un périple de quelques jours qui le mènera entre autres à Londres (Grande Bretagne), risque d’avoir une tournée mouvementée. D’après le quotidien «L’As», l’opposition menace de lui rendre la vie dure tout au long de son séjour britannique. C’est donc pour éviter une humiliation que le Président Macky Sall a dépêché une délégation dirigée par le député-maire des Agnam. Farba Ngom et Cie vont tenter d’organiser les apéristes pour qu’ils endiguent l’opposition. Un procédé qui avait été du reste payant lors de la dernière assemblée générale des Nations Unies à New York où les activistes avaient été noyés par la meute d’Apéristes.



