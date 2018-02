Macky Sall a inauguré la route de 42 km Fatick-Kaolack pour 16,4 milliards FCFA

Le Président Macky SALL a inauguré ce lundi matin le tronçon Fatick-Kaolack, d'un coût global de 16,4 milliards sur une distance de 42 km. Ce corridor permet de relier le Sud et l'Est du pays pour les axes Dakar-Bamako / Dakar-Conakry / Dakar-Bissau et Dakar-Banjul.

