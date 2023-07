Macky Sall à l’ouverture du Forum invest in Sénégal : «La paix et la sécurité, préalables sans lesquels il ne peut y avoir d’investissement »

Rédigé par leral.net le Jeudi 6 Juillet 2023 à 16:09 | | 0 commentaire(s)|

«Notre premier investissement, c’est la paix, la sécurité, la stabilité et l’état de droit. Ce sont des préalables sans lesquels, il ne peut y avoir ni commerce ni investissement durable », a déclaré le président Sall. Selon lui, partout dans le monde, ces piliers sont les fondements d’un environnement attractif des affaires. Macky Sall affirme que ce sont des facteurs que tout investisseur avisé cherche à évaluer avant de miser sur un pays.



« Le rôle des pouvoirs publics est avant tout de veiller au maintien de ces fondamentaux à savoir la paix, la sécurité, la stabilité et l’état de droit. C’est ce que nous allons continuer à faire au Sénégal », a fait savoir le chef de l’Etat non sans ajouter qu’il y avait aucun risque à venir investir au Sénégal.



Macky Sall a souligné que l’enjeu pour le Sénégal est de créer et maintenir un standing national qui tend vers les standards internationaux afin de stimuler les investissements en mettant en avant les atouts et en identifiant objectivement les fragilités. A son avis, le Forum invest in Sénégal doit surtout s’inscrire dans une logique de perfectionnement devant permettre au pays de délivrer les meilleures performances en restant à l’écoute des partenaires du secteur privé et en intégrant les pratiques qui se font ailleurs.



Face à un environnement concurrentiel à l’échelle régionale, continentale et internationale, Macky Sall a jugé nécessaire d’ajuster sans cesse nos méthodes et nos procédures, afin qu’elles ne soient pas des freins au commerce et à l’investissement. «Time is money, dit un dicton ; et l’investisseur n’a pas de temps à perdre dans la bureaucratie, les procédures et les formalités.



Ainsi, notre programme de réformes de l’environnement des affaires et de la compétitivité vise à faciliter les procédures administratives, protéger davantage les droits des investisseurs et offrir des incitations fiscales et douanières attractives », a rappelé Macky Sall. La Côte-d’Ivoire, pays invité de ce forum, est représenté par son vice-président, Tiémoko Meyliet Koné. Cette rencontre de trois jours (6 au 8 juillet) est organisée par l’Apix en partenariat avec l’agence Global View Africa.



Adou Faye









Source : Le président de la République, Macky Sall a lancé ce 6 juillet, les travaux de la première édition du Forum invest in Sénégal. Dans son discours, il a souligné l’importance de la paix et de la sécurité pour attirer les investisseurs.Source : https://www.lejecos.com/Macky-Sall-a-l-ouverture-d...

La rédaction Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook