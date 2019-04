Macky Sall agrandit son cabinet: Un proche d’Augustin Tine nommé… Sans tambour ni trompette, le Président Macky Sall procède à des nominations au palais de la République après avoir remercié plus de la moitié du personnel. Il vient de bombarder le Pr Demba Diouf, Directeur de Cabinet Adjoint du président de la République avec rang de Ministre-Conseiller.

Le Pr Diouf était jusqu’à sa nomination Directeur de Cabinet du Ministre des Forces Armées. Il est aussi un proche et fidèle ami du Ministre Augustin Tine, devenu récemment Ministre d’Etat, Directeur de Cabinet du Président de la République, rapporte le site Thies 24.



Ainsi les chemins des deux hommes ne cessent de se croiser, depuis l’avènement de l’Alliance Pour la République (APR) sur l’échiquier politique national. Et après sept années passées au Ministère des Forces Armées sous la conduite du Maire de Fandène, le coordonnateur du comité électoral Benno Bokk Yakaar de Thiès-Ouest, rejoint le cercle privilégié des proches collaborateurs du président de la République.

