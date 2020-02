Macky Sall au Pm canadien : " Nos lois en vigueur sont le reflet de nos manières de vivre et d’être... "

Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Février 2020 à 17:00 | | 0 commentaire(s)|

Droit dans ses bottes, le Président Macky Sall a apporté une réponse diplomatique à Justin Trudeau, le Premier ministre canadien qui effectue une visite officielle de deux jours au Sénégal. Interpellé sur la question de l’homosexualité, Macky Sall a plus ou moins servi à Trudeau, la même réponse que celle qu'il a servie, en 2013, à Barack Obama.



« Au Sénégal, nous sommes à l'aise avec nos lois », répond-il à son hôte canadien. Avant de préciser que les lois en vigueur au Sénégal, sont « le reflet de nos manières de vivre et d’être. Cela n'a rien à voir avec l'homophobie ». « Pour l'instant, c'est ça qui est en vigueur au Sénégal », insiste le chef de l'Etat.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos