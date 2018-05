Macky Sall aux "Lions" : « On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Repoussez les limites du possible. Dem ba Diekh rek»

Le Chef de l’Etat, Macky Sall, procède à l’instant ce jeudi 24 mai 2018, à la remise traditionnelle du drapeau national aux « Lions de la Téranga », qualifiés pour la Coupe du Monde de football, prévue du 15 juin au 14 juillet 2018 en Russie à la Salle des Banquets de la Présidence de la République.



« Rappelez-vous de la devise de notre armée : On nous tue, mais on ne nous déshonore pas. Repoussez les limites du possible, allez jusqu’au bout de vos rêves. Je ne vous fixe alors aucune limite, sinon aller le plus loin possible dans la compétition. A la suite de 2002, vous avez le devoir de hisser plus haut le nom et le drapeau du Sénégal. Vous en êtes capables, vous en avez les moyens et les capacités. A l’image du vaillant Peuple sénégalais, soyez forts et lucides, mais aucun complexe, car, en Russie, votre Peuple solidaire et exalté vous accompagnera vigoureusement dans vos efforts pour le Sénégal et l’Afrique toute entière », a déclaré Macky Sall aux "Lions".



Pour rappel, le tirage au sort des huit ( 8) poules de la coupe du monde 2018 a placé le Sénégal dans la poule H en compagnie de la Colombie, la Pologne et le Japon.













