Macky Sall aux militants de l’APR : « Occupez le terrain politique pour mieux organiser le parti… » Le président de la coalition Benno Bokk Yakaar, par ailleurs chef de l’Alliance pour la république, a procédé ce matin au lancement de la vente de plus d’un million de cartes qu’il avait lui-même annoncée il y a quelques semaines. L’objectif étant de se déployer sur toute l’étendue du territoire national en vue d’une restructuration et de la remobilisation du parti présidentiel.



Le président Macky Sall, assisté de plusieurs responsables politiques de l’Alliance pour la république, a invité les jeunes, femmes et tous les militants à la mobilisation pour une bonne distribution des cartes. « Aujourd'hui, c'est un jour spécial. C’est en réalité un jour de communion entre militants. Procédez à la vente des cartes et occupez le terrain politique pour mieux organiser le parti », dira le président de l’Apr qui appelle à resserrer les rangs et à former un bloc solide pour occuper l’espace politique.





Parmi les responsables qui étaient présents, on pouvait noter le Premier ministre Amadou Ba, Abdoulaye Daouda Diallo, Mbaye Ndiaye, Pape Malick Ndour, entre autres…







