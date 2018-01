Macky Sall aux responsable de l'Apr à Pikine: " Je ne suis pas prêt à tolérer vos actes..."

Macky Sall a encore fait éclater sa colère. Samedi dernier, il a reçu au Palais de la République, les responsables de son parti à Pikine. Le patron de l’Apr qui n’a toujours pas digéré le « sabotage » du dernier meeting de la campagne des Législatives de 2017, a mis à profit cette rencontre pour déverser toute sa bile.



« C’est du sabotage et c’est déplorable. C’est à la limite irresponsable. Vous avez eu le privilège d’abriter le meeting de clôture de la coalition. Ce n’est pas normal que les responsables sabotent un meeting de clôture et empêchent la tête de liste de prendre la parole. Cela m’a fait très mal. Je ne suis pas prêt à tolérer de tels actes », a-t-il dénoncé.



Revenant sur les résultats des Législatives, indique L’Observateur , Macky Sall a marqué son insatisfaction avant d’inviter les principaux responsables à taire leurs divergences. « Vous avez gagné mais le score n’est pas bon», estime-t-il. « Il n’y a pas de de militants de d’Abdou Karim Sall (Directeur général de l’Artp), ni les militants d’Awa Niang (deuxième questeur de l’Assemblée nationale) ni des militants d’Abdoulaye Thimbo (maire de Pikine). Il n’y a que les militants de de l’Apr, alors arrêtez vos querelles. Il faut taire vos ambitions et travailler dans l’unité. Tout ce que vous avez, vous l’avez obtenu grâce au parti », assène-t-il.



Le président Sall ne s’est pas limité à évaluer les résultats réalisés lors des Législatives. Il s’est projeté vers 2019 où il mettra son fauteuil en jeu. Pour se donner les chances de bénéficier du suffrage des populations en banlieue, Macky Sall a instruit les responsables de son parti dans le département de Pikine, de recruter dans chaque commune « 300 volontaires politiques » , qui vont sillonner tout le département pour rendre visibles les réalisations de son gouvernement.