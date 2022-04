Macky Sall aux responsables de Bby de Mbour: «Si vous ne gagnez pas ces Législatives, toutes vos mairies seront mises sous Délégation spéciale»

En marge de l’inauguration d’un réceptif hôtelier dans le département de Mbour, lundi dernier, le président de la République, Macky Sall, a reçu les responsables politiques départementaux de Benno Bokk Yakaar (BBY).



Une rencontre qui a enregistré la présence des maires des différentes communes du département, mais également des maires sortants de la mouvance présidentielle, partis sous d’autres bannières lors des dernières joutes électorales. Il y avait là, outre le chef de file de Benno Bokk Yakaar Macky Sall, son directeur de cabinet et homme de main Mahmoud Saleh, son jeune frère Aliou Sall, président de l’Association des maires du Sénégal (AMS) ainsi que tous les édiles de la mouvance présidentielle dans le département de Mbour.



Celui de la commune de Sindia, sous mandat de dépôt suite à un scandale foncier, était représenté, pour sa part, par son prédécesseur et non moins collaborateur, Ousmane Lô. D’ailleurs, c’est ce dernier qui a porté la parole des alliés socialistes de Benno Bokk Yakaar. La rencontre a duré plus de quatre tours d’horloge et les différents responsables ont parlé dans le sens du rassemblement avec un discours constructif. Une démarche d’autant plus aisée que quasiment toutes les communes du département, sont tombées dans l’escarcelle de la mouvance présidentielle lors des dernières élections locales du 23 janvier 2022.



Les Législatives en ligne de mire



Donc, c’est un BBY uni, avec toutes ses composantes, qui ira aux Législatives du 31 juillet prochain. Et dans ce registre, le maire de la capitale de la Petite côte, altruiste, a plaidé la cause des alliés, en particulier du Parti socialiste, qui a défait le maire Fallou Sylla, le 23 janvier dernier, lors des élections locales. Cheikh Issa Sall a rassuré Macky Sall sur sa volonté de rassembler toute la mouvance présidentielle et a soutenu avoir fait les premiers pas, conformément aux directives reçues, vers ses anciens adversaires qui disposent toujours d’une importante capacité de mobilisation dans la commune.



Macky Sall, qui a pris la balle au rebond, a interpelé directement l’ancien maire socialiste de Mbour qui, la main sur le cœur, a validé son retour dans la mouvance présidentielle, dont il coordonnait les activités jusqu’au fâcheux épisode de Coco Beach hôtel, qui avait scellé la division. S’adressant aux différents maires présents, Macky Sall a demandé de continuer de travailler dans l’unité afin d’assurer une nette victoire au soir du 31 juillet dernier, avec forte présence à l’hémicycle de la place Soweto. « Autrement, toutes vos mairies seront mises sous Délégation spéciale », a-t-il menacé.



En ce qui concerne le parrainage, Macky Sall qui a porté son choix sur son ancien Directeur de Cabinet, Me Oumar Youm, a demandé aux autres responsables de la mouvance présidentielle, particulièrement au président du Conseil départemental, Saliou Samb, dont la dernière descente à Thiadiaye s’était terminée sous les jets de pierres des partisans de l’édile de cette commune, de laisser le département à Oumar Youm. Le gâteau est ainsi partagé en deux parts. A Me Omar Youm, le pilotage de la mouvance présidentielle dans le département et à Saliou Samb, la gestion de l’Alliance pour la République.















Le Témoin