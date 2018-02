Macky Sall bien accueilli à Nouakchott

Le Président de la République arrivé, hier en Mauritanie, en provenance du Niger où il a pris part au sommet du Comité Permanent Inter-Etats de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel (CILSS), a été reçu chaleureusement par son homologue Abdel Aziz.



En effet, le chef de l’Etat a été accueilli par le ban et l’arrière-ban du gouvernement mauritanien. On peut citer parmi les hautes autorités présentes à la réception du Président Macky Sall : Mme Vatma Vall Mint Souena, ministre de l’Elevage, M. Amedy Camara, ministre de l’Environnement et du Développement durable, Mme Khadijetou M’Bareck Fall, ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la Coopération chargée des Affaires maghrébines, africaine et des Mauritaniens de l’étranger, M. Ahmed Ould BAhiya, Directeur de Cabinet du Président de la république. Etaient présents également : M. Mohamed Salem Ould Merzoug, Conseiller à la Présidence de la République, M. Sidney Sokhna, Chargé de mission à la Présidence de la République, M. Abdelvertah Ould Al Amana, Conseiller à la Présidence de la République.



Coté sénégalais, le Président était accompagné d’une forte délégation. Celle-ci est composée de: Me Sidiki Kaba, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, M. Mansour Elimane Kane, ministre du Pétrole et de l’Energie, Mme Aminata Mbengue Ndiaye, ministre de l’Elevage et de la production animale, M. Oumar Guèye, ministre de la Pêche et de l’Economie maritime, M. El Hadji Sy, ministre conseiller diplomatique du président de la République. Le retour du Président Macky Sall et de sa délégation est prévu aujourd’hui.









