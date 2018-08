Macky Sall briefe ses troupes sur le parrainage

Une rencontre est prévue aujourd’hui, dans la matinée au centre Abdou Diouf de Diamniadio entre le chef de l’Etat et ses alliés de Macky 2012, ainsi que les élus de la mouvance présidentielle. Il s’agira pour le Chef de l’Etat de briefer, outre les partis de «Macky 2012», les Maires, les hauts conseillers des collectivités territoriales, les députés et éventuellement, les Ministres présents sur des questions, relatives au parrainage. Macky Sall veut ainsi rassembler toutes les personnes susceptibles d’être utiles pour le parrainage et l’élection présidentielle de 2019.