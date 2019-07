Macky Sall couvre les « Lions » de cadeaux : passeports diplomatiques, prime spéciale de 20 millions FCfa...

Rédigé par leral.net le Lundi 22 Juillet 2019 à 08:42 | | 0 commentaire(s)|

Les « Lions » de la Téranga ont certes perdu la Coupe d’Afrique des Nations, mais pas les honneurs. Samedi, de retour d’Egypte, ils ont été accueillis triomphalement dans les rues de Dakar, par une foule en liesse qui les ont accompagné de l’ aéroport jusqu’au Palais de la République.



Sadio Mané et ses camarades a été reçus par le chef de l’Etat qui leur a aussi rendu un vibrant hommage. Ce n’est pas tout. Ils ont été reçus par Macky Sall qui leur a remis chacun, un passeport diplomatique. Il s’agit d’une des doléances qu’ils avaient exprimées après leur qualification pour la Coupe du Monde 2018 en Russie. On s’en souvient, Moussa Sow qui portait leur parole ce jour-là, avait demandé à Macky Sall de leur délivrer, entre autres, des passeports diplomatiques et des parcelles de terrains.



Outre le passeport diplomatique, ils recevront une prime spéciale de 20 millions de francs Cfa, offerte à chaque joueur par le chef de l’Etat.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos