Macky Sall diffère son remaniement

Comme annoncé, après le choix de Amadou Bâ comme candidat de BBY pour la Présidentielle de février 2024, un remaniement est attendu en fin de semaine. Mais Macky Sall a revu ses plans.



Prévu la semaine prochaine, le remaniement tant annoncé pourrait être différé. « Je voudrais le faire à la fin de semaine », avait déclaré le président de la République à l’équipe d’Amadou Bâ lors du Conseil des ministres d’hier.



Mais ce lifting de l’équipe d’Amadou Bâ pourrait connaitre un léger retard qui précise que le remaniement pourrait finalement avoir lieu après le retour de voyage du Président Sall des Etats-Unis où il doit participer à la 78e AG des Nations-Unies prévue du 17 au 23 septembre.



Le gouvernement de Amadou Bâ aura 1 an ce 17 septembre



Selon les informations de L'Obs, reprises par Seneweb, seulement la vacance du poste de ministre de l’Agriculture avec la démission de Aly Ngouille Ndiaye coïncidant avec la campagne agricole demeure une grosse inquiétude pour le chef de l’Etat. L’option du Président est de prendre un décret d’intérim en attendant que le poste soit pourvu au prochain remaniement.



A signaler que le gouvernement d’Amadou Ba aura un an vie ce dimanche 17 septembre. Depuis le départ des ministres de Rewmi de l’attelage gouvernemental, le Premier ministre Amadou Ba a été obligé de prendre en charge les missions qui leur avaient été assignées, à savoir le département des Sports et celui de l’Elevage.