Macky Sall en fin de règne : Pourquoi les milliers de logements sociaux promis par le président n’arriveront jamais Le Sénégal manque de 350 000 logements, selon les autorités du pays, 150 000 pour la seule agglomération de Dakar. Notamment pour les catégories populaires qui consacrent une part de plus en plus élevée de leurs revenus à leur loyer. Mais selon lemonde.fr, avec un Macky Sall en fin de règne, les milliers de logements sociaux promis par le président n’arriveront jamais…

« Le Monde Afrique » s’est rendu à Bambilor, une des communes qui devait bénéficier en priorité du programme « 100 000 logements », lancé en 2019 par le président, Macky Sall.



L’objectif était d’offrir des logements à partir de 10 millions de francs CFA (environ 15 200 euros) aux faibles revenus, et notamment aux travailleurs de l’informel.



Cinq ans après le lancement, moins de 2 000 logements ont été construits, selon la Société immobilière du Cap-Vert (Sicap) et souvent vendus plus chers que ce qui était promis.



