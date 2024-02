Macky Sall en visite officielle à la Barbade: Une première pour un Chef d’Etat Africain

Le Chef de l’État est arrivé, ce mardi 30 Janvier 2024, à Bridgetown, la capitale de la Barbade, pour une visite officielle. Le Président Macky Sall a eu des séances de travail avec Sandra Mason, Présidente et Mia Mottley, Premier Ministre de la Barbade.



Après leur entretien en tête-à-tête, les délégations sénégalaises et barbadiennes ont eu une séance de travail, au cours de laquelle, plusieurs sujets d’intérêts communs ont été abordés et des accords signés dans des secteurs clés, nous dit "Rewmi".



Le Président Macky Sall a évoqué le sens de sa visite, qui s’inscrit dans le cadre du renforcement des relations avec les frères et sœurs de la diaspora des Caraïbes. Cette visite a permis au Président Macky Sall, de jeter un pont entre l’Afrique et sa diaspora, ainsi qu’entre les deux rives de l’Atlantique, pour des retrouvailles fraternelles, après une séparation douloureuse due à la violence de l’esclavage.



Le Chef de l’État, Monsieur Macky Sall a également profité de cette occasion, pour participer à la cérémonie de plantation d’arbres avec ce pays ami.



Pour sa part, la Présidente de la Barbade, Sandra Mason, a accueilli avec joie cette première visite d’un chef d’État africain dans son pays et a remercié le Président Macky Sall, pour cette marque d’affection, en saluant son leadership.