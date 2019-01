Macky Sall et le clin d'oeil pour la Casamance Dans cette longue liste liste d'inaugurations par le Président Macky Sall, celle du premier Airbus A330-900 Neo qui va compléter la flotte de la compagnie Air Sénégal, occupe une place à part. Et pour cause, cet avion de type Airbus est nommé ''Casamance''...

Rédigé par leral.net le Jeudi 31 Janvier 2019 à 18:42 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos