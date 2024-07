Macky Sall face à la fronde des députés de l’APR: La dissolution de l'Assemblée nationale en débat Selon le quotidien "Tribune", la médiation de l’ancien président Macky Sall sur la proposition de loi contre la dissolution de l’Assemblée nationale, a, certes, tempéré les ardeurs du bureau de l’Assemblée, mais n’a pas réussi à rallier tous les députés à sa cause. En effet, plusieurs d’entre eux insistent sur le dépôt de cette proposition de loi.

L’intervention de Macky Sall en faveur du maintien du pouvoir de dissolution de l’Assemblée nationale, ne fait pas l’unanimité parmi les députés de Benno Bokk Yakaar et de Yewwi. Alors que le bureau de l’Assemblée montre une certaine souplesse, de nombreux députés expriment leur désaccord avec l’appel de Macky Sall.



Pourquoi l’appel de Macky Sall ne convainc--il pas tous les députés ?



Certains députés, qui ne se reconnaissent pas dans l’appel de l’ancien président Macky Sall, avancent que, tout comme le président de la République, ils sont élus au suffrage universel. Pour eux, des raisons politiques telles que l’absence de majorité, ne doivent pas justifier la fin prématurée de leur mandat. Ces députés estiment que leur mandat, qui court jusqu’en 2027, ne devrait pas être écourté par le président.



Les récalcitrants s’opposent à une dissolution pour des motifs politiques



En coulisses, d’autres députés évoquent des raisons financières pour refuser la dissolution. Ayant contracté des dettes remboursables sur cinq ans, ils se trouveraient dans une situation délicate si leur mandat était écourté. De plus, beaucoup de députés actuels doutent d’être réélus en cas de législatives anticipées, ce qui ajoute à leurs réticences.



A première vue, selon "Tribune", avec la majorité de Benno Bokk Yakaar et les députés qui ne souhaitent pas perdre leur mandat, une loi contre la dissolution de l’Assemblée nationale pourrait être adoptée sans difficulté.



Pour mettre en œuvre certaines réformes de son projet "Focus 2024 pour un Sénégal meilleur", le Président Diomaye Faye doit passer par une Assemblée nationale où il ne dispose pas de la majorité. En l'absence de dissolution ou de référendum, sa minorité relative pourrait entraver la réalisation de certains aspects de son programme de gouvernance. Pour convaincre les Sénégalais, Bassirou Diomaye Faye a présenté un ambitieux programme.



L’Assemblée nationale du Sénégal, composée de 165 députés élus au suffrage universel direct, pour une durée de cinq ans, a pour mission de représenter la Nation et de participer à l’exercice de la souveraineté nationale. Son rôle principal est de voter la loi et de contrôler l'action du Gouvernement.



